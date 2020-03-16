Пенсии и другие социальные выплаты одесситам обещают выплачивать вовремя

Все соцвыплаты – пенсии, различные виды помощи - одесситы, как и все жители страны, будут получать вовремя. Несмотря на меры по противодействию распространению коронавируса, в Украине такие выплаты продолжат осуществлять в обычном режиме.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, - информирует Правительственный портал.

Основная часть получателей пенсий и социальных пособий никаких изменений не почувствует, поскольку примерно две трети пользуется услугами банков и средства автоматически поступают на их карты.

Оставшаяся треть получает деньги через «Укрпочту», которая работает в обычном режиме. Согласно графику, почтальоны также продолжат доставлять пенсии и социальные пособия маломобильным группам населения непосредственно домой.

Платить за жилищно-коммунальные услуги пенсионерам, которые находятся в группе риска, рекомендуется также не выходя из дома. Заместитель министра попросил родных пожилых и маломобильных людей помочь им разобраться с оплатой через интернет-сервисы.

Он подчеркнул, что просрочка платежей на срок более двух месяцев лишит семью права на субсидию на неотопительный период с мая 2020 года. Таким образом, важно, чтобы в мае текущего года в получателей льгот и субсидий отсутствовала подобная задолженность.

В то же время, двухмесячный долг не повлияет на право получения льгот или жилищной субсидии до завершения текущего отопительного сезона.