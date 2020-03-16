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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Нефть Brent торгуется на уровне 25,85 долл. за баррель

Категория: Новости / Экономика и финансы

Нефть Brent торгуется на уровне 25,85 долл. за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в четверг утром в ходе торгов выросли в цене до 25,85 доллара за баррель после падения накануне, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:59, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 3,90%.

 

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 22,71 доллара за баррель, прибавив 11,49%.

Напомним, мировой рынок нефти в начале прошлой недели, 9 марта, пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

После этого рынок нефти пережил еще несколько падений цен. 18 марта цена нефти упала ниже 25 долларов за баррель впервые с 2003 года.

 



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