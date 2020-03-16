В Одессе водитель под кайфом устроил гонки на скорости 160 км/ч. Полиция стреляла по колесам

Автомобиль Renault Kengoo на еврономерах с улицы Бугаевской догоняли до Среднефонтанской сразу восемь полицейских экипажей в течении пятнадцати минут. Об этом на своей странице в Фейсбукнаписал активист Алексей Костржицкий, который также стал очевидцем задержания.

По его словам, машину пришлось загнать в угол баскетбольной площадки внутри кварталов жилых домов.

«Водитель в состоянии наркотического опьянения выжимал из Рено 160 км/ч и нарушал множество пунктов ПДД, неоднократно проехав на красный свет, он представлял большую угрозу для окружающих. Чтобы остановить машину, патрульным пришлось применять оружие и стрелять по колесам», — написал он.

Проверив машину, полицейские обнаружили наркотические средства и изъяли их. Проведены следственные действия. Сам же водитель признался, что употреблял наркотические вещества. Он – сотрудник одного из охранных агентств. Его машину с пробитым колесом изъяли и отправили на штраф-площадку.

«У него обнаружены наркотики, водитель попал как минимум на две серьезные статьи УК и пару админок. Весьма вероятен реальный срок», — подчеркнул в комментариях Алексей Костржицкий.