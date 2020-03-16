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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Фанар запретил православные богослужения до конца марта

Категория: Новости / История и общество

Фанар запретил православные богослужения до конца марта

Вселенский патриарх Варфоломей из-за пандемии коронавируса запретил все православные богослужения до конца марта. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что Варфоломей приказал всем православным церквям прекратить богослужения и обряды до конца марта.

"Сегодня мы всецело заявляем о нашем церковном решении прекратить все богослужения, события и обряды, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми", - заявил патриарх.

Он также призвал верующих отказаться от поездок и оставаться дома. При этом монастыри продолжат проводить регулярные религиозные службы для своих общин, но сторонним паломникам и посетителям откажут в посещении.


Источник: РБК Украина



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