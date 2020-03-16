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Сегодня празднует день рождения поэтесса Лина Костенко

Категория: Новости / Культура и искусство

Сегодня празднует день рождения поэтесса Лина Костенко

Сегодня, 19 марта, свой день рождения празднует поэтесса Лина Костенко.

Лина Костенко – писательница, поэтесса-шестидесятница. Лауреат Шевченковской премии (1987), Премии Антоновичей (1989).

Автор более 15-ти поэтических сборников ("Паруса", "Путешествия сердца", "Над берегами вечной реки", "Сад нетающих скульптур", "Речка Гераклита"), романа "Записки украинского самасшедшего".

В советские времена принимала активное участие в диссидентском движении, за что была надолго исключена из литературного процесса.

За исторический роман в стихах "Маруся Чурай" была удостоена Государственной премии им. Т.Г. Шевченко.

В последние годы Лина Костенко не появляется публике, живет писательница в Киеве


Источник: Телеграф



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