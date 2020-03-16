НБУ закупил валюту в евро, ждет поставки валюты в долларах

Национальный банк Украины приобрел валюту в евро и планирует закупить еще в долларах. Об этом говорится на сайте НБУ.

"С дефицитом валютной наличности из-за перебоев в авиасообщении – боремся. НБУ уже закупил часть наличности в евро, сегодня проведем аукцион, чтобы банки смогли обменять безналичную валюту на наличную. Также договариваемся с контрагентами из США о доставке значительной партии в долларах. НБУ не печатает доллары и евро, поэтому надо подождать доставки", - говорится в сообщении.

НБУ анонсировал отмену тарифов за подкрепление банков наличными и временную отмену тарифов в системе электронных платежей. Таким образом, безналичные платежи станут дешевле, чем наличные.

Ранее Национальный банк Украины сообщал о признаках нехватки наличной валюты в кассах банков, что вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.

Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.