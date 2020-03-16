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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Украинцы вошли в ТОП-50 педагогов мира

Категория: Новости / Наука и образование

Украинцы вошли в ТОП-50 педагогов мира

Два украинские учителя получили Международную премию Global Teacher Prize. Украинцы вошли в ТОП-50 лучших педагогов мира. Об этом сообщила журналист и блогер Ярослава Гресь.

Сообщается, что на "Нобелевку для учителей" претендовали более 36 тысяч участников со всего мира.

В топ-50 попала украинская учительница-дефектолог Наталья Гладких из Киева. Преподаватель около 10 лет работает с детьми с инвалидностью. В 2017 году учительница вошла в топ-5 учителей Украины на первой Global Teacher Prize Ukraine

Украинцы вошли в ТОП-50 педагогов мира

 

Также в топ попал учитель информатики из Запорожья Александр Жук. Мужчина освоил язык жестов для обучения детей с нарушениями слуха. Он также ранее был награжден Global Teacher Prize Ukraine.


Источник: Корреспондент.net



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