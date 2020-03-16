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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

За соблюдением карантина в одесском транспорте следят мобильные группы полиции

Категория: Новости

В Одессе созданы специальные мобильные группы полиции, которые проверяют соблюдение карантинных ограничений при пассажирских перевозках. Кроме того, наряды полиции будут дежурить у авто- и железнодорожных вокзалов.

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко в видеообращении, размещенном на сайте МВД.

По его словам, такие группы, кроме Одессы, будут работать в Днепре, Харькове, Львове, Киеве и Киевской области. Во всех других регионах проверки транспорта возложены на сотрудников патрульной полиции.

Глава Нацполиции отметил, что все полицейские, которые несут службу на улицах городов и сел, будут, в первую очередь, проводить информационную работу среди людей. Однако, при выявлении несоблюдения норм карантина будут поступать с нарушителями так, как того требует закон.


Источник: Одессит



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