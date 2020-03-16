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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В первую пятницу глобального карантина состоится масштабная онлайн-вечеринка

Категория: Новости / Культура и искусство

Формация DJBuro и "Радио Аристократы" решили разнообразить вечер первой карантинной пятницы, 20 марта, и устроить самую масштабную онлайн-вечеринку. Создать настоящую атмосферу праздника помогут простые домашние приготовления и лайн-ап выдающихся клубных артистов Украины. 

Главная цель вечеринки - призвать всех оставаться дома, но при этом не отказывать себе в празднике.

Чтобы вечеринка произошла дома как взаправду, организаторы советуют принять участие в организации события. Подготовить к трансляции домашний комплект аудио и видео, надеть все самое лучшее, приготовить простой коктейль, заказать любимой еды, сделать из домашнего света сценический и развесить по комнате гирлянды. 

Диджейский пульт в этот вечер займут:

  • DJ Nastia - самая гастролирующая украинская девушка-диджей, регулярно украшающая лайн-апы топ-клубов. 
  • Блогер-путешественник Антон Птушкин, который давно и успешно практикует диджей-сеты по всему миру. 
  • Резиденты DJBuro, диджеи международного класса Vlad Fisun, Sivash, Masha Efy.

Начало вечеринки 20 марта в 18:00. Вход свободный по ссылке.


Источник: 112.ua



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