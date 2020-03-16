Дела о ДТП: в Одессе будут судить патрульного, еще один – под подозрением

Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратура области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в сентябре прошлого года в Киевском районе города. По данным следствия, подозреваемый грубо нарушил правила дорожного движения. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать встречный транспорт, и, не рассчитав скорость, сбил женщину, переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. У 42-летней пострадавшей диагностировали перелом ноги. Досудебное расследование в уголовном производстве вели следователи ГБР.

Фигурантом еще одного дела о дорожно-транспортном происшествии также стал патрульный. Накануне, 18 марта, сотрудники прокуратуры и Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полицейскому, ставшему участником ДТП еще в июле 2017 года.

По информации прокуратуры, подозреваемый находился за рулем служебного автомобиля. Сворачивая с ул. Пушкинской на ул. Жуковского, он не убедился в отсутствии пешеходов и совершил наезд на женщину, переходившую дорогу на «зеленый» сигнал светофора. В результате она получила перелом ключицы.

Значительный промежуток времени между инцидентом и сообщением о подозрении в прокуратуре пояснили тем, что «процесс сбора доказательств, которые могут свидетельствовать о нарушении действующим полицейским установленных правил, был длительным из-за большого количества экспертиз».

Вопросом об избрании меры пресечения будет заниматься Заводской суд Николаева. Прокуратура также ходатайствует об отстранении офицера от исполнения служебных обязанностей.