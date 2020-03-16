Джордж Мартин в самоизоляции вплотную занялся написанием последних книг серии "Песнь льда и пламени"

Американский писатель Джордж Мартин, по книгам которого был снят культовый фэнтези-сериал "Игра престолов", решил воспользоваться тем, что находится в самоизоляции из-за коронавируса, и вплотную заняться написанием последних книг серии "Песнь льда и пламени" ("Ветра зимы" и "Мечта о весне").

Как писатель отмечал ранее, их финал будет отличаться от финала сериала НВО "Игра престолов", которым остались недовольны фанаты и даже создали петицию с просьбой его переснять.

Как написал Мартин в своем блоге, из-за пандемии коронавируса, он был вынужден самоизолироваться.

"Для тех из вас, кто обеспокоен по поводу лично меня... Да, я знаю, что нахожусь в наиболее уязвимой группе населения, учитывая мой возраст и физическое состояние. Но сейчас я чувствую себя хорошо, и мы принимаем все разумные меры предосторожности. Я ушел в отдаленное изолированное место, где присутствует один из моих сотрудников, и я не выхожу в город и ни с кем не встречаюсь", - написал Мартин.

Также он подчеркнул, что работа над книгами идет полным ходом.

"По правде говоря, я провожу больше времени в Вестеросе, чем в реальном мире, пишу каждый день. В Семи Королевствах все довольно мрачно, но, возможно, не так мрачно, как им было бы здесь", - отметил писатель.

Напомним, ранее Мартин поделился с журналистами, что был только рад окончанию "Игры престолов", поскольку она мешала ему сосредоточиться на написании двух последних книг цикла "Песнь льда и пламени", на основе которого и был создан сериал. Он также пообещал не учитывать мнение фанатов при работе над новыми романами, несмотря на то, что финал шоу им не понравился, хотя и был в общих чертах основан на замысле писателя.