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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Доктор Комаровский объяснил, как гулять с ребенком во время всеобщего карантина

Категория: Новости

Доктор Комаровский объяснил, как гулять с ребенком во время всеобщего карантина

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский порекомендовал гулять с детьми даже во время карантина из-за коронавируса, поскольку лишение ребенка свежего возраста может обернуться более серьезными для него заболеваниями - бронхитом, тонзиллитом, дерматитом, астмой, обострением аллергии и т. д. При этом доктор Комаровский порекомендовал придерживаться четких правил во время прогулки. Об этом он написал на своей странице в соцсети. 

В своем посте Евгений Комаровский сформулировал правила, которых стоит придерживаться при прогулке с ребенком во время всеобщего карантина:

  • Во время прогулки вы не контактируете с другими людьми;
  • Дети общаются небольшими группами (до 5 человек) под присмотром взрослых, которые соблюдают дистанцию;
  • Вы имеете возможность покинуть собственное жилище не вступая в контакты с другими людьми и не облизывая по пути двери, поручни, кнопки и т.д.
  • Вы знаете, как правильно открывать двери, как нажимать кнопки лифта, вы имеете с собой санитайзер и знаете, как им пользоваться, вы готовы, в конце концов, пройтись по лестнице пешком, избегая всеми облапаной и в большинстве случаев практически не вентилируемой кабины лифта;
  • Вы понимаете, что лес и парк это хоть и дальше, но намного лучше, чем лавочка возле подъезда.

Также врач посоветовал взрослым кооперироваться для детских прогулок, чтобы пока одна мама гуляет с двумя детьми, вторая могла выспаться и отдохнуть от "подвига материнства".

 


Источник: Страна.ua



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