На дно Марианской впадины опустят туристов

Погружение на дно Марианской впадины в Тихом океане на глубину 10 928 метров организовывает в июне международная компания Eyos Expeditions. На борт возьмут троих туристов. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам совладельца компании Роба МакКаллума, до сих пор на Луне побывало больше людей, чем на дне океана, что, по его мнению, как минимум странно.

Экспедиция займет восемь дней. Подготовку к погружению проведут на судне сопровождения. Погружение состоится на подводной лодке, изготовленной из титанового сплава толщиной 90 миллиметров. На это потребуется около четырех часов, примерно столько же времени она будет находиться на дне океана. За это время исследователи осуществят фото и видео съемки, а туристы смогут понаблюдать за работой ученых и, конечно, за жизнью на дне Марианского желоба.

По словам организаторов “тура”, участвовать в экспедиции пожелало множество людей. Их имена не разглашают.

Впервые на дно Марианской впадины, которая находится недалеко от Гуама, в 1960 году опустился на подводной лодке Триест швейцарский исследователь Жак Пикар. В 2012 году дно Тихого океана увидел также знаменитый кинорежиссер и исследователь Джеймс Кэмерон.