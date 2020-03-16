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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Советник Трампа по нацбезопасности поедет на парад в Москве 9 мая

Категория: Новости / Политика

Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен поедет в Москву для участия в торжествах по случаю Дня победы во Второй мировой войне.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил посол США в России Джон Салливан в четверг.

Россия пригласила президента США Дональда Трампа принять участие в параде по случаю 9 мая, но он отказался. Американские чиновники сообщили, что он хотел поехать, но столкнулся с давлением своих советников не делать этого.

По словам американского дипломата, О'Брайен возглавит делегацию США на этом мероприятии.

"Эта делегация высокого уровня подчеркивает приверженность Соединенных Штатов чествованию общей жертвы союзников и народов США и Советского Союза, которые так много сделали для того, чтобы мир стал более безопасным для всех", - сказал он

Распространение нового коронавируса подняло вопрос о том, состоится ли парад 9 мая. Кремль заявил, что подготовка идет в обычном режиме.


Источник: Европейская правда



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