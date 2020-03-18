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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Минсоцполитики готовит увеличение коммунальных субсидий в период карантина

Категория: Новости / История и общество

Минсоцполитики готовит увеличение коммунальных субсидий в период карантина

В Министерстве соцполитики планируют покрыть расходы населения на коммунальные услуги в период карантина за счет повышения социальных льгот. Об этом в ефире програмы "Право на владу" на канале 1+1 рассказала глава министерства Марина Лазебная, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в студии програмы министру задали вопрос: "Что мешает министерству соцполитики принять шаги для отмены коммунальных платежей для населения (на период каратина, - ред.)?".

"Ничего не мешает. Мы обратились. Но поскольку, решение пока не принято, не хотела его комментировать. Мы обратились. Более того, мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить социальные нормативы, по которым платят наши субсидианты и льготники", - заявила Лазебная.

По ее словам, решение готовится Министерством экономики, Минфином и Министерством юстиции.


Источник: РБК Украина



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