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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Трамп отменил встречу G7 из-за коронавируса

Категория: Новости / Политика

Трамп отменил встречу G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп отменил встречу лидеров стран G7 в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне.

Источник: официальный представитель Белого дома Джадд Дир, передает Reuters

Прямая речь: "Чтобы каждая страна могла сосредоточиться на борьбе с медицинскими и экономическими проблемами из-за COVID-19, по указанию президента Трампа директор Национального экономического совета США и представитель США по G7 Ларри Кудлоу рассказал своим коллегам из G7, что саммит лидеров G7, который должен был состояться в Кэмп-Дэвиде в июне, теперь будет проводиться в форме видеотелеконференциы".


Источник: Украинская правда



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