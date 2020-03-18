В Китае не зафиксировали новых случаев COVID-19

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 967, из них 3248 пациентов скончались, 71 150 излечились. Об этом 20 марта сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

За последние сутки на территории материкового Китая не выявили ни одного случая заражения COVID-19, все 39 новых случаев − ввозные из других стран. Скончались три человека, выздоровели 730 пациентов.

Из 39 ввозных случаев заражения шесть зафиксировали в Пекине, 14 − в провинции Гуандун, восемь − в Шанхае, три − в провинции Фуцзянь, по одному в провинциях Хэйлунцзян, Ляонин, Чжэцзян, Шаньдун, Сычуань, Ганьсу, в городе Тяньцзинь и Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Общее число ввозных случаев заражения достигло 228.