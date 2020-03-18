Руководитель подразделения одесской полиции попался на взятках

Заместитель начальника сектора превенции (участковых) райотдела полиции Одессы незаконно собирал плату с уличных торговцев.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Сотрудники СБУ, ГБР и прокуратуры задержали полицейского 19 марта на одной из улиц Одессы после получения взятки в 8 тыс грн. Ранее оперативники задокументировали получение злоумышленником такой же суммы за предыдущий месяц.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц райотдела, возможно причастных к противоправной деятельности.

Издание Думская сообщило, что задержан начальник отдела превенции Хаджибейского отделения полиции Евгений Дмитриенко.



Отметим, что до назначения в Хаджибейское отделение Дмитриенко служил заместителем начальника управления патрульной полиции Одесской области и вместе со своим шефом Юрием Рыбаком был сначала отстранен, а потом и лишился этой должности. Работая в патрульной, Дмитриенко частенько попадался на глаза общественникам, передвигаясь на автомобиле Hyundai Sonata с фальшивыми номерами. Кроме того, он постил фотографии с машиной в соцсетях. При этом, согласно декларации, и сам полицейский, и члены его семьи «безлошадные».