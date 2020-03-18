 
Информация к новости
  • Просмотров: 80
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Руководитель подразделения одесской полиции попался на взятках

Категория: Новости / Происшествия

Руководитель подразделения одесской полиции попался на взятках

Заместитель начальника сектора превенции (участковых) райотдела полиции Одессы незаконно собирал плату с уличных торговцев.

 

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

 

Сотрудники СБУ, ГБР и прокуратуры задержали полицейского 19 марта на одной из улиц Одессы после получения взятки в 8 тыс грн. Ранее оперативники задокументировали получение злоумышленником такой же суммы за предыдущий месяц.

 

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц райотдела, возможно причастных к противоправной деятельности.

 

Издание Думская сообщило, что задержан начальник отдела превенции Хаджибейского отделения полиции Евгений Дмитриенко.


Отметим, что до назначения в Хаджибейское отделение Дмитриенко служил заместителем начальника управления патрульной полиции Одесской области и вместе со своим шефом Юрием Рыбаком был сначала отстранен, а потом и лишился этой должности. Работая в патрульной, Дмитриенко частенько попадался на глаза общественникам, передвигаясь на автомобиле Hyundai Sonata с фальшивыми номерами. Кроме того, он постил фотографии с машиной в соцсетях. При этом, согласно декларации, и сам полицейский, и члены его семьи «безлошадные».


Источник: Трасса Е95



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать