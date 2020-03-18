Впервые в истории из-за коронавируса закрылись две главные святыни ислама

Две главные святыни ислама Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине в Саудовской Аравии закрываются на неопределенное время из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Мечети в Мекке и Медине наряду с Аль-Аксой в Иерусалиме считаются главными святынями мусульман.

"В целях предотвращения распространения вируса правоверным запрещено входить и молиться на территории святынь, особенно по пятницам", - сказал официальный представитель Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдар.

Запрет вступает в силу с 20 марта и будет действовать, "пока вирус не отступит".

Ранее 17 марта в королевстве было объявлено о прекращении массовых молитв во всех мечетях.

В Саудовской Аравии выявлено 274 случая заболевания COVID-19.