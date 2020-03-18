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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Катера типа «Кентавр» прошли испытания на море

Категория: Новости

Катера типа «Кентавр» прошли испытания на море

Десантно-штурмовые катера типа «Кентавр» успешно прошли ходовые испытания в акватории Черного моря.

 

Об этом сообщила служба по связям с общественностью Командования ВМС.

 

Десантно-штурмовые катера проверяли стрельбу авиационных реактивных систем залпового огня с неуправляемой ракетой С-8. Установки были модифицированы, чтобы дать возможность оператору удерживать цель при волнении моря. Несмотря на шторм в 2-3 балла, ракеты поразили береговую цель на расстоянии в несколько километров.

 

Бронированные десантно-штурмовые катера способны разгоняться до 30 узлов благодаря водометам. Они вооружены четырьмя десятками ракет. После залпа способны быстро приблизиться к берегу и высадить штурмовую группу до 36 человек.

 

«Такие характеристики вполне устраивают Командование ВМС, а главное - есть достойным ответом устаревшим большим десантникам ЧФ РФ, которые гораздо медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс», - сказано в сообщении.

 

Первые два катера типа «Кентавр» встанут в ряды военного флота в ближайшее время. Третий такой катер пока находится на стадии строительства.


Источник: Трасса Е95



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