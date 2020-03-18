Минздрав подтвердил первое выздоровление от коронавируса в Украине

Минздрав Украины подтвердил выздоровление первого пациента от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минздраве отметили, что повторный лабораторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат, то есть инфекции не обнаружено.

Сегодня пациента выписывают из больницы, и он может вернуться домой,

- говорится в сообщении.

Вместе с тем, в министерстве отметили, что по стандартам ВОЗ, выздоровевшим и является безопасным для окружающих, если два теста подряд показывают отрицательный результат.

Ранее об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский. В своем видеообращении он назвал это одой из самых лучших новостей за последние дни.

У нас очень радостная новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус и он во второй раз показал негативный результат. А значит, можем констатировать официально - в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса. Сегодня его выписывают из больницы, и он возвращается домой,

- сказал президент.

Напомним, в Украине с начала года зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом. После первого выздоровления их осталось 25.

Кроме того, с 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в связи с угрозой распространения коронавируса совместно с сотрудниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах. Сейчас чрезвычайную ситуацию объявили в трех областях - Черновицкой, Житомирской и Киевской.