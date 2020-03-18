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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Из-за карантина остановили работу около 700 тысяч предприятий — ТПП

Категория: Новости / Экономика и финансы

Из-за карантина остановили работу около 700 тысяч предприятий — ТПП

Около 600-700 тысяч предприятий, малых предприятий и учреждений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек, остановили работу из-за карантина.

Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу организации.


Сегодня важно сохранить человеческие жизни. Но в нынешних условиях важно сохранить и малый бизнес. Важно не допустить банкротства и закрытия малого бизнеса. К счастью, в 95% случаев предприниматели могут договориться с владельцами арендованных помещений об условиях работы, потому что арендодатели и арендаторы взаимосвязаны.
Этому способствует, в том числе, признание карантина форс-мажором на законодательном уровне. В тех случаях, когда стороны не могут договориться, торгово-промышленные палаты выдают сертификаты о факте форс-мажора, с которыми предприниматели могут защищать свои интересы в суде,
- сказал Чижиков.


Сейчас очень актуален вопрос отсрочки в погашении банковских кредитов, выданных предпринимателям, неприменение штрафов и пени за задержку выплат. Для поиска решения нужен диалог банков и Национального банка.
Торгово-промышленная палата будет вносить это предложение в законопроект по комплексу более широких мер поддержки бизнеса, работа над которым сейчас идет,
- добавил он.

По данным НБУ, по состоянию на конец января 2020 года объем кредитования предприятий МСБ составляет 6, млрд грн. 44% кредитных средств предоставлено сроком до 1 года, 52% - сроком от 1 до 5 лет.

Напомним, что согласно новому прогнозу Международной организации труда, экономический и трудовой кризисы, вызванные пандемией коронавируса, могут увеличить глобальную безработицу на почти 25 млн человек.



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