Из-за карантина остановили работу около 700 тысяч предприятий — ТПП

Около 600-700 тысяч предприятий, малых предприятий и учреждений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек, остановили работу из-за карантина.
Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу организации.
Сегодня важно сохранить человеческие жизни. Но в нынешних условиях важно сохранить и малый бизнес. Важно не допустить банкротства и закрытия малого бизнеса. К счастью, в 95% случаев предприниматели могут договориться с владельцами арендованных помещений об условиях работы, потому что арендодатели и арендаторы взаимосвязаны.
Этому способствует, в том числе, признание карантина форс-мажором на законодательном уровне. В тех случаях, когда стороны не могут договориться, торгово-промышленные палаты выдают сертификаты о факте форс-мажора, с которыми предприниматели могут защищать свои интересы в суде,
Сейчас очень актуален вопрос отсрочки в погашении банковских кредитов, выданных предпринимателям, неприменение штрафов и пени за задержку выплат. Для поиска решения нужен диалог банков и Национального банка.
Торгово-промышленная палата будет вносить это предложение в законопроект по комплексу более широких мер поддержки бизнеса, работа над которым сейчас идет,
По данным НБУ, по состоянию на конец января 2020 года объем кредитования предприятий МСБ составляет 6, млрд грн. 44% кредитных средств предоставлено сроком до 1 года, 52% - сроком от 1 до 5 лет.
Напомним, что согласно новому прогнозу Международной организации труда, экономический и трудовой кризисы, вызванные пандемией коронавируса, могут увеличить глобальную безработицу на почти 25 млн человек.