Bank of America признал, что экономика США вошла в рецессию

Экономика США вошла в рецессию. Bank of America сделал официальное заявление о поглотившем Штаты кризисе и призвал государство «не скупиться на стимулы для экономики», передает Banker.ua.

По словам экономиста Bank of America Мишель Мейер, американская экономика «вошла в рецессию, присоединившись к остальному миру». При этом США следует готовиться к серьезному всплеску безработицы, которая затронет 3,5 миллиона человек.

Мейер прогнозирует, что потребительская уверенность вскоре будет потеряна, а накопления – уничтожены. По итогам второго квартала 2020 года экономика упадет на 12% ВВП, а по итогам года – на 0,8%.

В то же время, эксперт Bank of America надеется на то, что кризис будет краткосрочным, и призывает государство «не скупиться на стимулы для экономики».

Напомним, что Deutsche Bank прогнозирует глобальное падение экономики уже в первой половине 2020 года. По мнению аналитиков, в первую очередь, пострадает Китай, после чего спад будет наблюдаться в США и еврозоне.