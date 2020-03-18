Курс доллара упал в обменных пунктах

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 марта 2020 года, в 14:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился 23 копейки до 28,33 гривен за доллар, курс евро снизился 38 копеек до 30,42 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,43 (27,47 - 19 марта), продажи - 28,33 (28,56 - 19 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,32 (29,45 - 19 марта), продажи - 30,42 (30,80 - 19 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,10 (3,27 - 19 марта), продажи 3,67 (3,81 - 19 марта) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 20 марта межбанковский валютный рынокоткрылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 15 копеек до 28,03 гривен за доллар, курс в покупке 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 30,22 гривен за евро. Однако к 14:00 курс доллара упал до 27,65-27,70 грн/доллар.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 марта справочный курс на уровне 27,94 грн/доллар, повысив его по сравнению с 19 марта (27,79 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 28,00 - 28,50 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что в ситуации разгорающегося мирового кризиса по отношению к доллару девальвируют валюты практически всех стран, в том числе и Украины.