Зеленский поручил главам ОГА и горсоветов увеличить количество транспорта в регионах

Президент Украины Владимир Зеленский поручил председателям областных государственных администраций и мэрам крупных городов увеличить количество маршруток, автобусов и троллейбусов. Об этом он заявил во время обращения, которое транслировали в эфире "112 Украина".

"Это поможет соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров. Я призываю каждого председателя ОГА и каждого мэра осознать свою ответственность, активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев", - сказал Владимир Зеленский.