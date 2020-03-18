Зеленский поручил главам ОГА и горсоветов увеличить количество транспорта в регионах

Президент Украины Владимир Зеленский поручил председателям областных государственных администраций и мэрам крупных городов увеличить количество маршруток, автобусов и троллейбусов. Об этом он заявил во время обращения, которое транслировали в эфире "112 Украина".
"Это поможет соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров. Я призываю каждого председателя ОГА и каждого мэра осознать свою ответственность, активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев", - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, чтобы избежать распространения коронавируса, Кабмин принял ряд ограничений. Так, с 18 марта прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. В маршрутных такси, автобусах, троллейбусах и вагонах трамваев не может находиться более 10 пассажиров.
Власть установила штрафы за несоблюдение режима карантина: для граждан - от 17 тыс. до 34 тыс. грн, а для должностных лиц - от 34 тыс. до 170 тыс. грн.
Работа метрополитенов (Киев, Харьков и Днепр) остановлена с 17 марта.