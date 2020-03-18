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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Зеленский поручил главам ОГА и горсоветов увеличить количество транспорта в регионах

Категория: Новости / История и общество

Президент Украины Владимир Зеленский поручил председателям областных государственных администраций и мэрам крупных городов увеличить количество маршруток, автобусов и троллейбусов. Об этом он заявил во время обращения, которое транслировали в эфире "112 Украина". 

"Это поможет соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров. Я призываю каждого председателя ОГА и каждого мэра осознать свою ответственность, активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев", - сказал Владимир Зеленский. 

Напомним, чтобы избежать распространения коронавируса, Кабмин принял ряд ограничений. Так, с 18 марта прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. В маршрутных такси, автобусах, троллейбусах и вагонах трамваев не может находиться более 10 пассажиров.

 

Власть установила штрафы за несоблюдение режима карантина: для граждан - от 17 тыс. до 34 тыс. грн, а для должностных лиц - от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

Работа метрополитенов (Киев, Харьков и Днепр) остановлена с 17 марта.


Источник: 112.ua



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