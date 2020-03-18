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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Apple разрешает продавать одному покупателю не более двух iPhone

Категория: Новости

Apple разрешает продавать одному покупателю не более двух iPhone

Компания Apple в своих интернет-магазинах ограничила продажу смартфонов iPhone до двух для одного человека.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что корреспонденты издания вручную проверили настройки в онлайн-магазинах Apple.

Ограничения на покупку больше двух iPhone в одни руки действуют, в частности, в Гонконге, Китае, Тайване и Сингапуре.

Как пишет издание, последний раз компания прибегала к таким мерам в 2007 году, чтобы не допустить спекуляций с перепродажей смартфонов.

В Apple отказались комментировать ситуацию.

Из-за пандемии коронавируса Apple объявила о закрытии своих магазинов в большинстве стран мира. В Китае их снова открыли 13 марта.


Источник: Экономическая правда



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