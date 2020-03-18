Оператор ГТС инвестирует почти 40 млрд в инфраструктуру

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) утвердила План развития газотранспортной системы на 2020-2029 годы, которым предусмотрено инвестиции в инфраструктуру ГТС Украины в размере 38,7 млрд гривен на протяжении 10 лет. Об этом сообщается на сайте Оператора ГТС Украины в пятницу, 20 марта.

Планируется, что уже в 2020 году инвестиции составят почти 1,5 млрд гривен, в 2021-2022 годах – 19,7 млрд гривенн, в 2023-2029 годах – 17,526 млрд гривен.

"План развития базируется на прогнозе развития внутренней добычи и потребления газа, а также на объемах транзита по новому соглашению с Газпромом. Согласно утвержденной стратегии капитальные инвестиции будут проводиться только в те объекты ГТС, которые будут использоваться при отсутствии транзита, а основные мероприятия будут направлены на оптимизацию ГТС в соответствии с имеющимися и прогнозируемых объемов транспортировки", – говорится в сообщении.

Крупнейшими проектами станут масштабные реконструкции компрессорных станций (КС) Бар, Яготин, Диканька, Бердичев, Александровка, Комарно, Красилов, Ужгород, Долина и Богородчаны. Также будет проведена капитальная модернизация около 100 газораспределительных станций (ГРС) во всех регионах Украины.

В 2020 году средства будут распределены следующим образом: инвестиции в компрессорные станции составят 690 млн гривен, модернизация и закупка техники – 256 млн гривен, реконструкция и капитальный ремонт газопроводов – 251 млн гривен. На приобретение современных приборов диагностики и противоаварийных мероприятий потратят еще 92 млн гривен, на реконструкцию газораспределительных станций – 16 млн гривен, развитие ИТ – 600 тысяч гривен. Еще 187 млн ​​гривен израсходуют на другие статьи затрат (проектно-изыскательские работы, оборудование, оформление документов на землю и т.д.).

Ключевыми объектами инвестиций в 2020 году станут реконструкция КС Бар, модернизация подстанций на пяти компрессорных станциях и капитальный ремонт на пяти участках магистральных газопроводов. Кроме того, запланированы реконструкции ГРС 1-А Киев, Овидиополь, Угринов, Старый Лисец, Стрымба и пунктов измерения расхода газа ГИС Визирка.

Как известно, 1 января 2020 года истек транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом. Согласно новому соглашению, транзит российского газа в этом году предполагается на уровне минимум 65 млрд куб. м газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

По итогам февраля российский Газпром увеличил транзит газа через Украину, транспортировав 76% от забронированных объемов газа. Предоплату за февраль Газпром осуществил в полном объеме еще в январе. Предоплата за март уже поступила на счета Оператора ГТС Украины.