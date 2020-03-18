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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В одесских трамваях и троллейбусах разбили стекла из-за правила 10 человек

Категория: Новости / Происшествия

В одесских трамваях и троллейбусах разбили стекла из-за правила 10 человек

Вчера пострадали несколько одесских трамваев и троллейбусов от рук хулиганов, которым не понравились правила перевозки во время карантина не более 10 человек, сообщают КП «Одесгорэлектротранс». Инциденты произошли на Адмиральском проспекте, на поселке Котовского и других районах города.

«К большому сожалению, работники предприятия, особенно водители и кондукторы, столкнулись с откровенно хулиганскими и аморальными поступками со стороны пассажиров — оскорбления, угрозы и запугивания, издевательства и физическое избиение. Страдают не только люди, но и техника, в которую бросают камни, сбивают зеркала. Это уже не говоря о задержках в графике движения.

В любом случае применения физического насилия к нашим работникам и препятствованию движению мы вызываем и будем вызывать полицию — виновные будут привлечены к ответственности. Подобные действия не ускоряют, а наоборот парализуют работу подвижного состава.

В то же время мы благодарим большинства пассажиров, которые с пониманием относятся к условиям, я в которых работает общественный транспорт и делают все, чтобы его работа была непрерывной и качественной», -говорится в сообщении.

Отметим, что всех хулиганов удалось задержать и передать полиции. Теперь они будут компенсировать ремонт за свой счет — а это десятки тысяч гривен.


Источник: topnews.odessa.ua



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