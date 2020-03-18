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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Представители религиозных организаций Одессы согласились ограничить службы и мероприятия на период карантина

Категория: Новости / История и общество

Решении было достигнуто на встрече представителей религиозных конфессий с одесским городским головой Геннадием Трухановым.

Представители Украинской Православной церкви обоих патриархатов рассказали, что, согласно решению синодов, число посещающих службы резко сокращено и большинство служб проводят только священники.

Кроме того, по словам представителя УПЦ МП, для размещения жителей области, которым ввиду карантинных мероприятий трудно добираться домой, будут открыты монастырские и храмовые паломнические гостиницы.

О принятых мерах рассказали и представители иудейской общины. По словам пресс-секретаря еврейской общины «Хабад Шомрей Шабос» в Одессе Болеслава Капулкина, раввин запретил людям старше 65 лет и страдающим хроническими болезнями приходить в синагогу, и отменил общие молитвы.

 

«Теперь молитвы транслируются онлайн, а верующие могут совершать индивидуальные молитвы дома», - рассказал Болеслав Капулкин.

 

Об ограничениях посещения молитвенных центров сообщил и представитель исламской общины. Так, по распоряжению муфтия Украины ограничено число молящихся. Что же касается традиционных пятничных молитв, они будут сокращены, как и число людей, одновременно находящихся в мечети.

Городской голова поблагодарил представителей религиозных общин за понимание и попросил помочь городу убедить прихожан соблюдать карантинные ограничения.

 

«Как верующий человек я хорошо понимаю, какое важное значение имеет слово священнослужителей, и потому прошу помочь нам убедить пожилых людей не выходить из дома и строго соблюдать карантинные мероприятия. Этим мы убережем их от заболевания и, возможно, спасем много жизней», - отметил мэр.

Источник: Одессит



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