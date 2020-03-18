В Одесской области браконьер напал с ножом на пограничника из-за 150-килограммовой белуги (фото, видео)

В Одесской области браконьеры поймали 150-килограммовую белугу, которая шла на нерест. Защищая улов с десятками килограммов черной икры, задержанный бросился с ножом на пограничника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
Задержанных и их лодку с уловом доставили к берегу, где во время проверочных мероприятий один из браконьеров попытался напасть с ножом на пограничника. Нападающего разоружили и одели в наручники.
По фактам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 249 "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" было проинформировано Килийское отделение Национальной полиции, сотрудники которого осуществили неотложные следственные действия.
Впоследствии едва живую белугу выпустили в Дунай.
По оценке ихтиолога Дунайского биосферного заповедника, рыба имела икру и шла на нерест.