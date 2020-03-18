 
Информация к новости
  • Просмотров: 73
  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В Британии отменили международный авиасалон Фарнборо-2020

Категория: Новости

В Британии отменили международный авиасалон Фарнборо-2020

Международный авиасалон Фарнборо-2020 в Великобритании, запланированный на июль, был отменен из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организаторов.

По словам организаторов, беспрецедентное влияние глобальной пандемии коронавируса заставило их принять решение об отмене международного авиасалона Фарнборо-2020. Проведение выставки было запланировано на июль 2020 года.

"Это решение было принято с учетом нескольких основных факторов, связанных со вспышкой COVID-19, которые, как мы пришли к выводу, делают невозможным создание и проведение авиасалона в июле этого года", - заявили они.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать