Uber будет бесплатно возить врачей на работу – МОЗ

Министерство здравоохранения сообщает, что договорилось с компанией Uber о бесплатной перевозке врачей во время карантина.

Источник: пресс-служба Минздрава в Telegram

Дословно: "По договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине.

МОЗ благодарно Uber за проявленную социальную ответственность и призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни".

Детали: Сообщается, что договоренность включает 10 000 поездок для медицинских работников, чтобы те могли добраться до своих больниц и рабочих мест.

Опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.