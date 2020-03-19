Режим работы аэропорта "Одесса" на время карантина

Согласно изданному NOTAM *, начиная со 2 0: 00 21 марта по 2:00 4 апреля в местному времени аэропорт "Одесса" будет закрыт для рейсов гражданской авиации, кроме отдельных заранее согласованных рейсов для перевозки лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов и в связи с выполнением международных обязательств.

Эти меры являются вынужденными и направлены на обеспечение безопасности наших пассажиров и жителей региона. В то же время, они позволят начать финальный этап реконструкции аэровокзального комплекса ранее запланированного.

Работы продолжатся на строительстве новой рулежной дорожки (РД), которая соединит новую взлетно-посадочную полосу с новым перроном.

В рамках подготовительных мероприятий будет установлена временная светосигнальная система и нанесена маркировка, которое в дальнейшем позволит безопасно выполнять полеты по обоим курсами - 160 и 340.

По предварительным данным работы по строительству новой рулежной дорожки продлятся до июля. Напомним, что подобные работы по сращения рулежных дорожек с противоположной курса (340) были успешно проведены в прошлом году.

мир вам

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* NOTAM - это оповещение с согласия авиационных властей для предупреждения пилотов ВС о возможной опасности в течение маршрута или локации, которые могут повлиять на безопасность полетов.

Перрон - часть аэродромных покрытий, предназначенная для стоянки самолетов, а также посадки и высадки пассажиров и грузов. С перрона самолеты по рулежной дорожки РД-С3 и РД-А1 выезжают на взлетно-посадочную полосу.