Топ-10 мифов о коронавирусе: в группе риска только старики, надо носить маску, ибупрофен вреден

На сегодня коронавирус обнаружили у более чем 240 000 человек, при этом 10 000 из них умерли, трое в Украине. Он стал поводом для жесткого ограничения передвижения людей и режимов карантином. Вместе с тем вирус породил большое количество мифов и домыслов, которые сеют еще большую панику. "Буквы" собрали самые распространенные мифы о COVID-19 и выяснили, насколько они соответствуют действительности.
1.Коронавирус COVID-19 является одной из разновидностей гриппа и его нужно лечить, как грипп.
Как на самом деле. Это неправда. Действительно, некоторые симптомы коронавируса могут напоминать грипп или обычную респираторную инфекцию – высокая температура, боль в горле, общая слабость.
Но эти две болезни имеют совершенно разного возбудителя. Коронавирусы – это семейство вирусов, включающее на январь 2020 40 видов РНК-вирусов, объединенных в два подсемейства. Они поражают человека и животных. Название связано со строением вируса – его шиповидные отростки напоминают солнечную корону. Благодаря этим отросткам коронавирусы и попадают в организм, имитируя трансмембранные рецепторы клеток.
Кроме того, по некоторым исследованиям симптомами коронавируса COVID-19 могут быть расстройство желудка и диарея.
Врач-инфекционист Юрий Жигарев отмечает, что грипп и коронавирус – это две совершенно разные болезни. “Сравнивать их – это как сравнивать людей и котов. Они теплокровные, млекопитающие, но при этом они совершенно разные. Так же и вирусы “, – объясняет он.
- Вирус поражает преимущественно людей старшего возраста.
Как на самом деле. Это правда. В основной группе риска – люди старше 60 лет.
Ученые Техасского университета утверждают, что это связано с рядом изменений в иммунной системе организма, а также с наличием хронических болезней в организме. У пожилых людей количество лейкоцитов, которые выявляют и помогают устранить инфекции, уменьшается. Клетки также становятся менее активными в выявлении новых патогенов. Это делает их уязвимыми к инфекционным заболеваниям. Особенно резко функции иммунной системы снижаются после 75-80 лет.
Однако Юрий Жигарев отмечает, что этот вирус может быть опасным и для молодых людей, у которых есть хронические заболевания. Именно совпадение коронавируса с онкологией стало причиной смерти 33-летней Людмилы Пацалюк из Черновицкой области.
“Для молодого человека гораздо больше шансов погибнуть в ДТП, чем от коронавирусной инфекции”, – подчеркивает врач.
Впрочем, американская специалистка Нелл Уотсон вна виртуальном саммите по проблемам коронавируса предупредила, что в Нидерландах половина госпитализированных из-за COVID людей – моложе 50 лет.
3.Бумажная маска защищает от вируса
Как на самом деле. Маски не гарантируют защиты от коронавируса и других респираторных заболеваний. Вирус также может попасть вам в глаза, а не только в нос и рот.
Как объясняет народный депутат Ольга Стефанишина, большинство людей носят маски неправильно: постоянно их касаются, поправляют, носят слишком долго. Всем этим они только увеличивают риски заболеть, потому что переносят руками возбудителей поближе ко рту и носу – на маску, где они хранятся и вдыхаются.
ВОЗ рекомендует надевать маски людям с респираторными симптомами – в таком случае маска может хотя бы минимально сдерживать распространение капель из носа и рта, с которыми распространяется вирус.
Юрий Жигарев считает, что маски не надо носить всем, поскольку их катастрофически не хватает. В первую очередь маски нужны медицинским работникам и в сфере обслуживания. Тоже самое говорят и иностранные специалисты.
- Если переболел, то вырабатывается иммунитет на заболевание
Как на самом деле. В настоящее время это правда. Большинство тех, кто переболел вирусом, повторно ним не заболели. Хотя бывают исключения.
Как отмечает Юрий Жигарев, этот вирус совершенно новый. О нем еще очень мало известно и постоянно появляются новые данные. “Бывают повторные случаи заболевания, но это скорее частные случаи. Так же бывает, что люди по второму кругу болеют ветрянкой “, – отмечает врач-инфекционист.
Впрочем, даже если вам удалось излечиться от коронавируса, китайские врачи призывают после болезни еще отдохнуть, чтобы восстановить силы.
- Курение и алкоголь уменьшают возможность заразиться коронавирусом
Как на самом деле. Это неправда. По мнению врачей, алкоголь на самом деле снижает критическое мышление и адекватное восприятие действительности.
“Если вы употребляете алкоголь, то вы склонны к более рискованному поведению и более подвержены подхватить COVID-19. В условиях, которые сложились, пить алкоголь и идти куда-то – это как садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения”, – объясняет специалист-инфекционист.
Что касается курения, то пока данные неоднозначные, однако, как отмечает Жигарев, у курильщиков любые респираторные заболевания протекают гораздо тяжелее, потому что дыхательные пути уже повреждены и имеют меньше возможностей сопротивления любой инфекции.
- Ибупрофен ухудшает симптомы болезни
Как на самом деле. Пока не известно. ВОЗ отмечает, что этот вопрос еще требует дальнейших исследований.
Первыми об этом написали британцы в The Guardian. Они ссылались на слова министра здравоохранения Франции Оливера Веранда. В своем Twitter он утверждал, что ибупрофен может осложнить протекание COVID-19 и лучше сбивать температуру парацетамолом.
Юрий Жигарев в таких случаях советует не заниматься самолечением и не принимать самостоятельно ибупрофен или парацетамол. “Говорить о том, что парацетамол безопасен, тоже неправда. Доза 4-6 граммов парацетамола потенциально смертельно опасна для человека, особенно для ребенка “, – объясняет инфекционист.
- Вирус COVID-19 погибает при температуре 27 градусов по Цельсию. Поэтому переждать инфекцию лучше в странах с теплым климатом.
Как на самом деле. Это неправда.
Как отмечает Жигарев, температура человеческого тела на поверхности составляет 36,6 градусов. Если бы вирус погибал при 27 градусах, то у него не было бы шансов попасть в человеческий организм.
Теплые ванны от вируса тоже на спасут, как и обтирание спиртом.
- Инкубационный период коронавируса может длиться до 20 дней
Как на самом деле. Это правда. Иногда инкубационный период может длиться до 27 дней.
“В большинстве случаев вирус проявляет себя через 4-5 дней. Иногда ему нужно немного больше времени – до 14 дней. Поэтому потенциальных больных изолируют на 14 дней, ведь за это время вирус должен проявиться. Однако все зависит от особенностей не только вируса, но и человеческого организма. Иногда вирус может проявиться на 20 день, а иногда и позже”, – объясняет инфекционист Жигарев.
- Вирус поражает преимущественно людей со II группой крови
Как на самом деле. Это неправда. Пока нет верифицированных научных исследований, которые показывали бы, как вирус поражает людей с разными группами крови.
16 марта на сайте Medrxiv было опубликовано исследование, авторы которого доказывали, что у людей со II группой крови больше шансов заболеть COVID-19. В статье говорилось, что это подтвердили образцы анализов 2173 пациентов трех больниц Ухань и Шэньчжэня, у которых был подтвержден коронавирус.
Однако Medrxiv – это не сайт медицинских исследований, а бесплатный онлайн-архив для распространения полных, но еще не опубликованных рукописей о медицинских, клинических и смежных науках о здоровье. Эти публикации – это предварительные отчеты о работе, которые не прошли проверки, на них не следует полагаться на практике и не следует сообщать их в СМИ как доказанную информацию.
- Задержав дыхание, можно проверить себя на коронавирус
Как на самом деле. Это неправда. Но если вам трудно задержать дыхание на 10 секунд, то это может свидетельствовать о проблемах с легкими.
После того, как коронавирус начал распространяться в разных странах мира, в Facebook появилось сообщение, что проверить себя на коронавирус можно задержав дыхание на 10 секунд. Это исследование приписывали и тайваньским ученым, и ученым из Стэнфорда.
Однако Стэнфордский университет сразу отмежевался от этого “исследования”, а другие ученые подчеркивают, что легочный фиброз не является симптомом COVID-19.
Юрий Жигарев утверждает, что задержка дыхания хоть и не является симптомом коронавируса, но может свидетельствовать о других респираторных заболеваниях.
“Человек со здоровыми легкими может задержать дыхание где-то на минуту, если вам трудно задержать дыхание на 10 секунд, то значит вам стоит обратиться к медикам”, – утверждает Жигарев.
И напоследок, ни чеснок, ни витамин С не спасают вас от коронавируса – но можете их есть.