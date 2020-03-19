Топ-10 мифов о коронавирусе: в группе риска только старики, надо носить маску, ибупрофен вреден

На сегодня коронавирус обнаружили у более чем 240 000 человек, при этом 10 000 из них умерли, трое в Украине. Он стал поводом для жесткого ограничения передвижения людей и режимов карантином. Вместе с тем вирус породил большое количество мифов и домыслов, которые сеют еще большую панику. "Буквы" собрали самые распространенные мифы о COVID-19 и выяснили, насколько они соответствуют действительности.

1.Коронавирус COVID-19 является одной из разновидностей гриппа и его нужно лечить, как грипп.

Как на самом деле. Это неправда. Действительно, некоторые симптомы коронавируса могут напоминать грипп или обычную респираторную инфекцию – высокая температура, боль в горле, общая слабость.

Но эти две болезни имеют совершенно разного возбудителя. Коронавирусы – это семейство вирусов, включающее на январь 2020 40 видов РНК-вирусов, объединенных в два подсемейства. Они поражают человека и животных. Название связано со строением вируса – его шиповидные отростки напоминают солнечную корону. Благодаря этим отросткам коронавирусы и попадают в организм, имитируя трансмембранные рецепторы клеток.

Кроме того, по некоторым исследованиям симптомами коронавируса COVID-19 могут быть расстройство желудка и диарея.

Врач-инфекционист Юрий Жигарев отмечает, что грипп и коронавирус – это две совершенно разные болезни. “Сравнивать их – это как сравнивать людей и котов. Они теплокровные, млекопитающие, но при этом они совершенно разные. Так же и вирусы “, – объясняет он.

Вирус поражает преимущественно людей старшего возраста.

Как на самом деле. Это правда. В основной группе риска – люди старше 60 лет.

Ученые Техасского университета утверждают, что это связано с рядом изменений в иммунной системе организма, а также с наличием хронических болезней в организме. У пожилых людей количество лейкоцитов, которые выявляют и помогают устранить инфекции, уменьшается. Клетки также становятся менее активными в выявлении новых патогенов. Это делает их уязвимыми к инфекционным заболеваниям. Особенно резко функции иммунной системы снижаются после 75-80 лет.

Однако Юрий Жигарев отмечает, что этот вирус может быть опасным и для молодых людей, у которых есть хронические заболевания. Именно совпадение коронавируса с онкологией стало причиной смерти 33-летней Людмилы Пацалюк из Черновицкой области.

“Для молодого человека гораздо больше шансов погибнуть в ДТП, чем от коронавирусной инфекции”, – подчеркивает врач.

Впрочем, американская специалистка Нелл Уотсон вна виртуальном саммите по проблемам коронавируса предупредила, что в Нидерландах половина госпитализированных из-за COVID людей – моложе 50 лет.

3.Бумажная маска защищает от вируса

Как на самом деле. Маски не гарантируют защиты от коронавируса и других респираторных заболеваний. Вирус также может попасть вам в глаза, а не только в нос и рот.

Как объясняет народный депутат Ольга Стефанишина, большинство людей носят маски неправильно: постоянно их касаются, поправляют, носят слишком долго. Всем этим они только увеличивают риски заболеть, потому что переносят руками возбудителей поближе ко рту и носу – на маску, где они хранятся и вдыхаются.

ВОЗ рекомендует надевать маски людям с респираторными симптомами – в таком случае маска может хотя бы минимально сдерживать распространение капель из носа и рта, с которыми распространяется вирус.

Юрий Жигарев считает, что маски не надо носить всем, поскольку их катастрофически не хватает. В первую очередь маски нужны медицинским работникам и в сфере обслуживания. Тоже самое говорят и иностранные специалисты.

Если переболел, то вырабатывается иммунитет на заболевание

Как на самом деле. В настоящее время это правда. Большинство тех, кто переболел вирусом, повторно ним не заболели. Хотя бывают исключения.

Как отмечает Юрий Жигарев, этот вирус совершенно новый. О нем еще очень мало известно и постоянно появляются новые данные. “Бывают повторные случаи заболевания, но это скорее частные случаи. Так же бывает, что люди по второму кругу болеют ветрянкой “, – отмечает врач-инфекционист.

Впрочем, даже если вам удалось излечиться от коронавируса, китайские врачи призывают после болезни еще отдохнуть, чтобы восстановить силы.

Курение и алкоголь уменьшают возможность заразиться коронавирусом

Как на самом деле. Это неправда. По мнению врачей, алкоголь на самом деле снижает критическое мышление и адекватное восприятие действительности.

“Если вы употребляете алкоголь, то вы склонны к более рискованному поведению и более подвержены подхватить COVID-19. В условиях, которые сложились, пить алкоголь и идти куда-то – это как садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения”, – объясняет специалист-инфекционист.

Что касается курения, то пока данные неоднозначные, однако, как отмечает Жигарев, у курильщиков любые респираторные заболевания протекают гораздо тяжелее, потому что дыхательные пути уже повреждены и имеют меньше возможностей сопротивления любой инфекции.

Ибупрофен ухудшает симптомы болезни

Как на самом деле. Пока не известно. ВОЗ отмечает, что этот вопрос еще требует дальнейших исследований.

Первыми об этом написали британцы в The Guardian. Они ссылались на слова министра здравоохранения Франции Оливера Веранда. В своем Twitter он утверждал, что ибупрофен может осложнить протекание COVID-19 и лучше сбивать температуру парацетамолом.

Юрий Жигарев в таких случаях советует не заниматься самолечением и не принимать самостоятельно ибупрофен или парацетамол. “Говорить о том, что парацетамол безопасен, тоже неправда. Доза 4-6 граммов парацетамола потенциально смертельно опасна для человека, особенно для ребенка “, – объясняет инфекционист.

Вирус COVID-19 погибает при температуре 27 градусов по Цельсию. Поэтому переждать инфекцию лучше в странах с теплым климатом.

Как на самом деле. Это неправда.

Как отмечает Жигарев, температура человеческого тела на поверхности составляет 36,6 градусов. Если бы вирус погибал при 27 градусах, то у него не было бы шансов попасть в человеческий организм.

Теплые ванны от вируса тоже на спасут, как и обтирание спиртом.

Инкубационный период коронавируса может длиться до 20 дней

Как на самом деле. Это правда. Иногда инкубационный период может длиться до 27 дней.

“В большинстве случаев вирус проявляет себя через 4-5 дней. Иногда ему нужно немного больше времени – до 14 дней. Поэтому потенциальных больных изолируют на 14 дней, ведь за это время вирус должен проявиться. Однако все зависит от особенностей не только вируса, но и человеческого организма. Иногда вирус может проявиться на 20 день, а иногда и позже”, – объясняет инфекционист Жигарев.

Вирус поражает преимущественно людей со II группой крови

Как на самом деле. Это неправда. Пока нет верифицированных научных исследований, которые показывали бы, как вирус поражает людей с разными группами крови.

16 марта на сайте Medrxiv было опубликовано исследование, авторы которого доказывали, что у людей со II группой крови больше шансов заболеть COVID-19. В статье говорилось, что это подтвердили образцы анализов 2173 пациентов трех больниц Ухань и Шэньчжэня, у которых был подтвержден коронавирус.

Однако Medrxiv – это не сайт медицинских исследований, а бесплатный онлайн-архив для распространения полных, но еще не опубликованных рукописей о медицинских, клинических и смежных науках о здоровье. Эти публикации – это предварительные отчеты о работе, которые не прошли проверки, на них не следует полагаться на практике и не следует сообщать их в СМИ как доказанную информацию.

Задержав дыхание, можно проверить себя на коронавирус

Как на самом деле. Это неправда. Но если вам трудно задержать дыхание на 10 секунд, то это может свидетельствовать о проблемах с легкими.

После того, как коронавирус начал распространяться в разных странах мира, в Facebook появилось сообщение, что проверить себя на коронавирус можно задержав дыхание на 10 секунд. Это исследование приписывали и тайваньским ученым, и ученым из Стэнфорда.

Однако Стэнфордский университет сразу отмежевался от этого “исследования”, а другие ученые подчеркивают, что легочный фиброз не является симптомом COVID-19.

Юрий Жигарев утверждает, что задержка дыхания хоть и не является симптомом коронавируса, но может свидетельствовать о других респираторных заболеваниях.

“Человек со здоровыми легкими может задержать дыхание где-то на минуту, если вам трудно задержать дыхание на 10 секунд, то значит вам стоит обратиться к медикам”, – утверждает Жигарев.

И напоследок, ни чеснок, ни витамин С не спасают вас от коронавируса – но можете их есть.