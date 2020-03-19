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  • Просмотров: 94
  • Дата: Вчера, 23:00
Вчера, 23:00

Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии

Категория: Новости / Наука и образование


Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии

Карантин в городе, в стране, да и, практически, в мире. Временно прекращены учебные занятия в школах и вузах. В целом ВОЗ советует воздержаться от поездок, посещения публичных мест и общения. Вынужденное пребывание дома как нельзя лучше располагает к сосредоточенному изучению наук и дисциплин. А значит можно использовать это время с пользой для дела.

На стеклянных дверях корпусов Национального университета «Одесская юридическая академия» тоже есть предупреждение о вирусе и объявление об отмене занятий.

Но! Занятия идут. Не в реале, а в виртуале. Для повышения эффективности коммуникации со студентами преподаватели ОЮА призвали на помощь платформу Zoom и ввели гугл-классы.

Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии

Дистанционное образование – это часть нашего учебного процесса, которая была внедрена около трех лет назад. Мы стараемся идти в ногу со временем, прислушиваясь к пожеланиям наших студентов и к предложениям наших преподавателей. В связи с нехваткой учебных часов, а их всегда не хватает, данная платформа является вспомогательным коммуникативным инструментом,
 – рассказывает заведующая кафедрой английского языка №1 НУ «ОЮА» Юлия Юлинецкая.

Для каждого факультета университета педагоги кафедры создали гугл-классы, в которых организовали видеокурсы изучения юридического английского языка. У каждого гугл-класса есть свой код доступа, позволяющий студенту присоединиться к группе.

Кстати, таких курсов больше нет ни в одном украинском университете. Также был дистанционный видеокурс по подготовке внешнего независимого оценивания для студентов четвертого курса.

Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии

Преподаватели кафедры признаются, что организовать процесс дистанционного обучения было не так легко. Это потребовало качественных усилий от преподавателей, отхода от традиционных методов обучения, овладения ими новых навыков и выхода из зоны комфорта. Но все оправдывает эффективный результат.

Онлайн обучение облегчает качественную коммуникацию со студентами, но совсем не облегчает работу преподавателей. Но это первый показатель, что преподаватель идет в ногу со временем, овладевает новыми техническими и информационными навыками и предлагает студентам решение вопроса,
 – подчеркнула Юлия Юлинецкая.

Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии

В условиях объявленного в стране карантина дистанционное образование оказалось очень востребованным. Если раньше для студентов гугл-классы носили рекомендательный характер, то сейчас они стали насущной необходимостью для продолжения учебного процесса и непрерывного обучения.

На помощь пришла и платформа Zoom – сервис для проведения видеоконференций и онлайн-занятий в режиме реального времени. На платформе Zoom студенты виртуально по расписанию встречаются со своими педагогами и докладывают, как справляются со своими заданиями. Преподаватель сам создает блоки заданий, будь то: грамматика, чтение, перевод, тесты, аудирование, указывает сроки выполнений данных работ.

Свои письменные работы ребята прикрепляют в специальных файлах. Педагоги проверяют, а система сама выставляет студентам оценки.

Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии

Платформа для дистанционного обучения и гугл-классы являются неотъемлемой частью учебного процесса в нашем вузе. Мы не ограничиваемся отведенным количеством аудиторных часов. Изучение языков требует кропотливого труда и ежедневных занятий. И мы ставим перед студентами задачи в режиме реального времени,
 – сообщила преподаватель кафедры, куратор проекта Юлия Бабятинская.

Тяжело в ученье, легко в бою. Вынужденная самоизоляция не стала временем скуки и пустого безделья, а наполнена смыслом и пользой.

Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии

Студенты живо отреагировали на новые технологии, которые позволяют совершенствовать и углубить их знания иностранного языка. Ведь эти уроки доступны даже с мобильного телефона, и задания можно выполнять в любом месте.

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Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии
Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии
Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии
Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии
Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии
Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии
Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии
Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии
Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии
Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии
Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии
Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии
Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии
Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии
Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии
Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии
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