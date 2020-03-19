Дистанционное обучение в Одесской Юракадемии: инновационные онлайн-программы в действии

Карантин в городе, в стране, да и, практически, в мире. Временно прекращены учебные занятия в школах и вузах. В целом ВОЗ советует воздержаться от поездок, посещения публичных мест и общения. Вынужденное пребывание дома как нельзя лучше располагает к сосредоточенному изучению наук и дисциплин. А значит можно использовать это время с пользой для дела.

На стеклянных дверях корпусов Национального университета «Одесская юридическая академия» тоже есть предупреждение о вирусе и объявление об отмене занятий.

Но! Занятия идут. Не в реале, а в виртуале. Для повышения эффективности коммуникации со студентами преподаватели ОЮА призвали на помощь платформу Zoom и ввели гугл-классы.

Дистанционное образование – это часть нашего учебного процесса, которая была внедрена около трех лет назад. Мы стараемся идти в ногу со временем, прислушиваясь к пожеланиям наших студентов и к предложениям наших преподавателей. В связи с нехваткой учебных часов, а их всегда не хватает, данная платформа является вспомогательным коммуникативным инструментом, – рассказывает заведующая кафедрой английского языка №1 НУ «ОЮА» Юлия Юлинецкая.

Для каждого факультета университета педагоги кафедры создали гугл-классы, в которых организовали видеокурсы изучения юридического английского языка. У каждого гугл-класса есть свой код доступа, позволяющий студенту присоединиться к группе.

Кстати, таких курсов больше нет ни в одном украинском университете. Также был дистанционный видеокурс по подготовке внешнего независимого оценивания для студентов четвертого курса.

Преподаватели кафедры признаются, что организовать процесс дистанционного обучения было не так легко. Это потребовало качественных усилий от преподавателей, отхода от традиционных методов обучения, овладения ими новых навыков и выхода из зоны комфорта. Но все оправдывает эффективный результат.

Онлайн обучение облегчает качественную коммуникацию со студентами, но совсем не облегчает работу преподавателей. Но это первый показатель, что преподаватель идет в ногу со временем, овладевает новыми техническими и информационными навыками и предлагает студентам решение вопроса,

– подчеркнула Юлия Юлинецкая.

В условиях объявленного в стране карантина дистанционное образование оказалось очень востребованным. Если раньше для студентов гугл-классы носили рекомендательный характер, то сейчас они стали насущной необходимостью для продолжения учебного процесса и непрерывного обучения.

На помощь пришла и платформа Zoom – сервис для проведения видеоконференций и онлайн-занятий в режиме реального времени. На платформе Zoom студенты виртуально по расписанию встречаются со своими педагогами и докладывают, как справляются со своими заданиями. Преподаватель сам создает блоки заданий, будь то: грамматика, чтение, перевод, тесты, аудирование, указывает сроки выполнений данных работ.

Свои письменные работы ребята прикрепляют в специальных файлах. Педагоги проверяют, а система сама выставляет студентам оценки.

Платформа для дистанционного обучения и гугл-классы являются неотъемлемой частью учебного процесса в нашем вузе. Мы не ограничиваемся отведенным количеством аудиторных часов. Изучение языков требует кропотливого труда и ежедневных занятий. И мы ставим перед студентами задачи в режиме реального времени, – сообщила преподаватель кафедры, куратор проекта Юлия Бабятинская.

Тяжело в ученье, легко в бою. Вынужденная самоизоляция не стала временем скуки и пустого безделья, а наполнена смыслом и пользой.

Студенты живо отреагировали на новые технологии, которые позволяют совершенствовать и углубить их знания иностранного языка. Ведь эти уроки доступны даже с мобильного телефона, и задания можно выполнять в любом месте.