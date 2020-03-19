Почему правительство помогло Ахметову в войне против Коломойского

На фоне тотального карантина и эпидемии коронавируса в Украине не прекращается межолигархическая борьба за влияние на власть, за контроль над рынками и перераспределение финансовых потоков.

В среду правительство Дениса Шмыгаля приняло решение ввести с 1 апреля запретительную пошлину на импорт электроэнергии и угля из России. Это давно лоббировал олигарх Ринат Ахмеов, который владеет шахтами и электростанциями (а потому его выгодно избавиться от российских конкурентов, которые предлагают более дешевый продукт). И против этого активно выступал другой олигарх - Игорь Коломойский, который владеет энергоемкими ферросплавными заводами и который, собственно, в прошлом году и пролоббировал импорт электронергии, чтоб удешевить ее для себя.

Поэтому решение правительства, которое сейчас возглавляет бывший топ-менеджер Ахметова Шмыгаль, было воспринято в украинской политтусовке как победа "Рината над Беней".

Что это значит для политических и экономических расладов в Украине, выясняла "Страна".

Ахметов отыгрался

На состоявшемся в среду, 18 марта, заседании Кабинет министров установил с 1 апреля спецпошлину для импортной электроэнергии и угля из России. Как отметил новоназначенный министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, пошлина составит 65%, при этом из угольной линейки выведут антрацит и коксовый уголь, которые в Украине в дефиците.

60% - это фактически запретительная пошлина. При таком ее уровне импорт становится нерентабельным.

Этого давно добивался Ахметов. Близкие к нему эксперты постоянно говорили, что импорт подрывает энергетическую отрасль Украины, приводит к невостребованности украинского угля и является угрозой национальной безопасности.

И этим же решением уже возмутилась "группа поддержки" Коломойского.

“Не пробыв и месяца во главе Кабмина, бывший ахметовский работник (премьер Шмыгаль — Ред.) протаскивает через Кабмин схему, ещё покруче "Роттердам+" (формула для формирования цены на уголь, исходя из его стоимости в порту Роттердама плюс траты на доставку в Украину – Ред.) Как и все чёрные дела последних 6 лет, это решение также преподноситься обществу как "патриотическое" - введение пошлины в 65% на поставки электроэнергии и угля из России. Хотя, на самом деле, речь идёт о банальном схематозе - создании условий для повышения цены угля, 80% которого в Украине добывает Ахметов, и тарифов на электроэнергию, 65% которой также производит Ахметов - из угля. Поэтому Ахметову (и потому Шмыгалю) крайне невыгоден уголь из РФ, который стоит сейчас почти вдвое дешевле, чем ахметовский", - написал народный депутат Александр Дубинский ("Слуга народа"), которого считают близким к Коломойскому.

Зато решение Кабмина приветствовали те политики, которых связывают с Ахметовым. Это, например, ярый критик импорта электроэнергии лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который входит в политическую клиентеллу Ахметова.

В эфире телеканала донецкого олигарха "Украина 24", где Ляшко - частый гость, он заявил, что правительство действовало "в интересах украинской экономики, интересах каждого украинца".

Белорусское окно

В тоже время, опрошенные "Страной" эксперты полагают, что импорт российского угля и электроэнергии может сохраниться через Беларусь.

"Пошлины в отношении российской электроэнергии не помешают поставлять ее через Беларусь, как это происходит с нами же нефтепродуктами или автогазом. Кроме того, после запуска Белорусской АЭС, у белорусов появятся излишки электроэнергии, которые они наверняка попытаются пристроить на наш рынок. На плановые мощности Белорусская АЭС должна выйти ориентировочно в 2021 году. Мы сможем получать по этому направлению до 3 млрд киловатт в год

По углю схема та же — будут поставки российского угля через Беларусь. Он, собственно, уже идет по этому маршруту. Белорусские компании получили ежемесячные квоты на поставки 500 тысяч тонн угля из РФ, и часть этих объемов будут завозить к нам", - сказал "Стране" аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Правда, не исключено, что эту "лавочку" тоже прикроют.

"Удастся ли сохранить схему поставок через Беларусь — пока неясно. Постановление Кабмина было принято с условием "доработки". И как именно его доработают — непонятно. Возможно, пропишут запрет поставок из Беларуси российской электроэнергии. По углю фактически запретительная пошлина касается только газовой группы. Это решение принято в рамках поручения президента, который анонсировал такое решение на встрече с представителями угледобывающей отрасли. Но опять таки, непонятно, перекроют ли доступ угля через Беларусь. Также стоит готовится к тому, что уголь украинской добычи будет дороже, что повлечет за собой рост себестоимости электроэнергии и тепла, и, возможно, скажется на тарифах", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Кроме того, нужно учитывать, что из-за экономического кризиса и тотального карантина потребление электроэнергии в Украине вообще падает, а значит импорт могут остановить в ручном режиме.

В пресс-службе "Укрэнерго" сообщили: "Мы ограничиваем объемы импорта, производства электроэнергии в критические часы, когда это необходимо для обеспечения операционной безопасности энергосистемы, проще говоря, чтобы сбалансировать спрос и предложение, когда они не совпадают. Прогнозные граничные значением импорта 21-29 марта составят ноль. Ограничение импорта связано с необходимостью поддерживать рамки оперативной безопасности энергосистемы в связи с существенным снижением потребления. С момента объявления карантина потребление сократилось более чем на 5%, и это было учтено при формировании прогнозных балансом мощности на ближайший период".

По мнению экономиста Алексея Куща, все эти игры вокруг импорта электроэнергии — только вершина айсберга. На самом деле идет борьба между крупными ФПГ за передел денежных потоков на рынке электроэнергии.

"Общак" этого рынка — порядка 200 млрд гривен. Но сейчас произошла некоторая разбалансировка. Производство потребляет меньше электроэнергии, следовательно, упали доходы производителей. Но можно получить 20 млрд гривен из денег из субсидируемых поставок населению. На какое-то время этот дополнительный приток денег устроит производителей. Проблема в том, что они не могут напрямую лоббировать рыночные тарифы для людей. Отмена субсидирования может привести к повышению цен для населения на 50%. Поэтому выбрана тактика взаимных уколов. Если одна ФПГ покупает дешевую электроэнергию в России, то другая перекрывает эту возможность. Та, в свою очередь, обвиняет в лоббизме и т.д. Но фактически перекрыть белорусский канал будет непросто, так что поставки все равно будут", - говорит Алексей Кущ.

Олигархические крылья

Введение пошлины правительством укладывается в логику событий вокруг явного сближения Офиса президента (ОП) Владимира Зеленского и Рината Ахметова. Подобный шаг был ожидаем после публичных призывов главы государства к правительству заняться ситуацией в угольной отрасли и отреагировать на импорт электроэнергии и угля в страну, который якобы подрывает позиции отечественного топливно-энергетического комплекса.

“С одной стороны, это решение о пошлине отражает усиление протекционистских тенденций в энергетической политике многих государств. Но с другой — оно наглядно демонстрирует, как укрепляются отношения Зеленского и Ахметова в контексте экономики и в целом", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

Другой олигарх Игорь Коломойский, который еще недавно считался наиболее приближенным к ОП из-за решающей поддержки Зеленского на президентских выборах, вынужден потесниться — пока что в экономическом смысле. Как писалось выше, импорт дешевого электричества — на руку ее промышленным покупателям, в том числе бизнесу Коломойского, в который входят и ферросплавные заводы, себестоимость продукции которой зависит от цены на электроэнергию.

Также это решение зафиксировало рост влияния Ахметова на правительство и снижение эффективности лоббизма Коломойского в энергетической сфере.

В тоже время, как считает источник в Офисе президента, это не значит, что влияние днепровского олигарха будет помножено на ноль.

"Просто Ахметов передавил по самому важному для себя направлению и Зеленский был вынужден пойти навстречу, так как влияние крупнейшего олигарха объективно растет. Но Беня (прозвище Коломойского - Ред.) в обмен на это получает "понятийное" право выторговать себе что-то взаимен. Например, что его люди останутся на "Центрэнерго". Пусть и не на руководящих позициях. Во власти утвердилась и соблюдается концепция межолигархического баланса", - говорит источник.

Также полагает и политолог Вадим Карасев.

"Зеленский не собирается ссориться с Коломойским. В этой большой игре тот может раз проиграть в энергетике, но — кто знает — остаться в плюсе с Приватбанком. ОП также не выгодно чрезмерное усиление Ахметова. С обоими олигархами работают по принципу равноприближенности и равноудаленности. Вспомните фотографию со встречи Зеленского с крупными бизнесменами: Ахметов и Коломойский не зря сидели прямо напротив Зе. Сегодня это два олигархических крыла у его "самолета”, чтобы хоть как-то лететь, а не сидеть на аэродроме", - резюмирует эксперт в комментарии "Стране".