Коронавирусный форс-мажор в мировой политике

Пандемия коронавируса отразилась на политических процессах в масштабах целых стран и континентов. Стремительное распространение недуга стало непредвиденным обстоятельством, из-за которого пришлось поставить на паузу судьбоносные решения, затрагивающие интересы сотен тысяч людей. Вирус вскрыл слабые места современного миропорядка. По состоянию на 18 марта, коронавирусом заразились 200 тыс. жителей разных стран мира.

Многосторонний карантин

В условиях карантина на дому работают не только работники фирм и госорганов, но и сотрудники международных организаций, ответственных за обеспечение международной безопасности, свободной торговли. Генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что сотрудники разных учреждений организации будут продолжать работу из разных мест, чтобы по максимуму сократить присутствие в штаб-квартире в Нью-Йорке.

В этом городе Covid-19 заразились около сотни жителей. Порядка 100 тыс. миротворцев и участников гуманитарных миссий ООН находятся в различных уголках мира. В одном только офисе ООН в Женеве работает 1,6 тыс. чел.

Руководство НАТО и ОБСЕ рекомендовало персоналу временно воздержаться от деловых поездок, работать из дому дистанционно, не устраивать собрания в штаб-квартирах, чтобы сократить риск дальнейшего распространения инфекции. В Брюсселе, где расположены штаб-квартиры НАТО, Совета Европы, институтов ЕС, включая Европейский совет и Европарламент, коронавирусом заразились 3 человека. На прошлой неделе генсек Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо отменил заседания в штаб-квартире в Женеве до 20 марта.

Коронавирус стал помехой в урегулировании межгосударственных территориальных споров. Международный суд ООН в Гааге 17 марта отложил устное разбирательство по приграничному спору между Гайаной и Венесуэлой, которое было запланировано в двадцатых числах. В 2018 г. Гайана подала иск в Международный суд ООН, чтобы добиться признания легитимности британско-венесуэльского соглашения 1899 г. о том, что территория к западу от реки Эссекуибо принадлежит ей, а не Венесуэле.

Территория богата золотом и алмазами и представляет большую часть современной Гайаны. Венесуэла выражает претензии на данные земли с 19 века. После независимости Гайаны от Великобритании в 1966 г. Венесуэла провоцировала восстания племен на спорной территории, долгое время блокировала вступление страны в Организацию американских государств. В 2018 г. военно-морские силы Венесуэлы препятствовали геолого-разведывательным работам на месторождениях нефти на шельфе Гайаны.

Выборы на паузе

В связи с угрозой заражения Covid-19, в ряде стран решили не проводить выборы. В Северной Македонии, где с коронавирусом слегли уже 26 человек, лидеры политических партий отложили проведение досрочных парламентских выборов, запланированные на 12 апреля. В стране продолжается политический кризис. В январе ушел в отставку премьер-министр Зоран Заев из-за провала добиться вступления Северной Македонии в ЕС.

Несмотря на то, что власти Северной Македонии урегулировали политические споры с соседней Грецией вокруг названия страны (ранее называлась Бывшая Югославская Республика Македония), президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал против ее вступления в ЕС на саммите Европейского совета в октябре 2019 г. С подачи Макрона в Евросоюзе ужесточили процедуру принятия новых стран-членов.

Вступление в ЕС было одним из ключевых приоритетов в программе правящей коалиции во главе с "Социал-демократическим союзом Македонии" Заева. Оппозиционная правоцентристская партия "Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство" может пиариться на критике действующего правительства, которому будет сложно справиться с коронавирусом. Система здравоохранения 2-миллионной Северной Македонии не подготовлена к таким испытаниям. В стране менее 1000 тестов для определения данного заболевания.

Власти Сербии пока не отменили запланированные на 26 апреля парламентские выборы, но политические силы приостановили свои предвыборные кампании. Коронавирусом заразились 65 сербов. Президент Александр Вучич объявил в стране чрезвычайное положение и создал два кризисных штаба для координации помощи инфицированным и борьбы с негативными последствиями для экономики страны.

До недавнего времени победу пророчили правящей Сербской прогрессивной партии, которая балансирует в отношениях с Россией и ЕС. Оппозиционный "Альянс за Сербию" выразил намерение бойкотировать выборы и обвинил Вучича в тотальном контроле над СМИ. Расклад может измениться, поскольку от эффективности в преодолении вызовов общегосударственного масштаба складывается отношение общества к власти.

Власти Латвии, Великобритании, канадской провинции Нью-Брансуик, американских штатов Миссури, Алабама решили отложить местные и городские выборы. Под вопросом проведение парламентских выборов в Новой Зеландии в сентябре этого года.

На прошлой неделе кандидаты в президенты США от Демократической партии Джо Байден и Берни Сандерс решили не проводить свои предвыборные митинги в городе Кливленд в штате Огайо из-за угрозы Covid-19. В октябре этого года местные выборы должны состояться в Украине, но пока об их перенесении из-за коронавируса речь не идет.

В Румынии, где 184 случая заражения коронавирусом, решили пойти еще дальше. Парламент утвердил новое правительство, а на должность премьер-министра депутаты вернули Людовика Орбана, который ушел в отставку в феврале после вотума недоверия в собственной Национал-либеральной партии.

Поводом для вотума недоверия стало решение изменить порядок избрания мэров городов: в два тура, а не в один. Обсуждалась даже возможность проведения досрочных парламентских выборов одновременно с местными в июне, но от данной идеи решили отказаться из-за карантина. Сам Людовик Орбан находится в самоизоляции с подозрением на коронавирус и раздает указания дистанционно.

Брексит откладывается

Из-за коронавируса премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение отложить переговоры о торговом соглашении с Еврокомиссией, которые планировалось провести 18 марта. Британские власти хотят договориться о создании зоны свободной торговли с ЕС после окончания переходного периода в январе 2021 г.

Торговое соглашение с нулевыми пошлинами и тарифами должно стать альтернативой Общему рынку и таможенному союзу ЕС. Британцы хотели закрыть данный вопрос до конца этого года, но, по всей видимости, им придется продлить срок действия переходного периода на следующий год. В противном случае, британские компании, ориентированные на европейский рынок, столкнутся с высокими пошлинами ЕС для третьих стран и понесут убытки.

Ожидалось, что последствиями выхода Великобритании из ЕС без соглашения станут снижение экономического роста страны на 3%, убытки в размере 90 миллиардов фунтов стерлингов, снижение ВВП на 10% в долгосрочной перспективе. Все это цветочки по сравнению с негативными последствиями коронавируса для британской экономики. Британское правительство готово выделить 330 млрд фунтов стерлингов (15% от ВВП) на займы для поддержки бизнеса, который несет убытки в условиях карантина.

Из-за распространения коронавируса в Соединенном Королевстве вопрос Брексита отошел на второй план. За последние недели количество зараженных в Великобритании увеличилось с 19 до 1,9 тыс. От коронавируса умерли 55 британцев. Джонсон посоветовал британцам воздержаться от посещения пабов, театров и других общественных заведений. Ну а тем, кто проживает с лицами, у которых кашель и другие симптомы, похожие на Covid-19, рекомендуют устроить самоизоляцию на 14 дней. Власти Великобритании и Еврокомиссия рассматривают возможность обсуждать соглашение о зоне свободной торговли в режиме видеоконференции или по телефону.

Обострение противоречий

Пандемия коронавируса в очередной раз продемонстрировала раскол в трансатлантических отношениях. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель подвергли критике решение президента США Дональда Трампа отменить транспортное сообщение с европейскими странами, не посоветовавшись с ними.

Американский президент действовал по принципу "своя рубаха ближе к телу", заботясь прежде всего о здоровье и жизнях своих граждан. Трамп решил закрыть границы для носителей вируса из европейских стран. Он не сделал исключения даже для своего давнего союзника, Великобритании. На текущий момент коронавирусом заразились порядка 6,5 тыс. американцев, а умерли – 108.

Такое поведение идет вразрез с принципом солидарности и взаимопомощи. До недавнего времени США и Европа объединяли усилия перед глобальными вызовами. Американцы и европейцы сотрудничали в период обеих мировых войн, в борьбе с глобальным терроризмом, в преодолении последствий глобального финансово-экономического кризиса 2008 г.

Эксперт аналитического центра "Атлантический совет" Фредерик Кемпе считает, что для борьбы с коронавирусом уместен принцип коллективной обороны НАТО, поскольку потери, которые несут европейские союзники США, можно сопоставить с терактами 11 сентября 2001 г.

В Евросоюзе коронавирусом заразились 50 тыс. человек. Болезнь унесла жизни свыше 6,5 тыс. граждан европейских стран – больше, чем количество погибших в результате терактов "Аль-Каиды" в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. (около 3 тыс. погибших), военных потерь США и их союзников из Европы и других регионов во время войн в Афганистане с 2001 г. (3,5 тыс. убитых) и Ираке в 2003-2013 гг. (4,8 тыс. убитых).

Больше всего людей умерли в Италии – свыше 2,5 тыс. человек. Даже Китай оказал помощь и отправил в Италию врачей с опытом лечения коронавируса, крупные партии медицинских масок, защитных костюмов, вентиляторов. Вслед за Италией, жесткий карантин ввели власти Франции и Испании. Гражданам этих стран запрещено покидать дома, кроме походов в аптеку за лекарствами и оказания помощи своим родственникам. ЕС ввел 30-дневный запрет на въезд граждан третьих стран.

В унисон с пандемией коронавируса обострились противоречия в отношениях России и Саудовской Аравии, которые стали шоком для нефтяного рынка. Страны не смогли договориться о снижении объемов добычи нефти для стабилизации цен на мировом рынке. Москва проявила неуступчивость, а Эр-Рияд увеличил объемы добычи.

Из-за пандемии коронавируса были отменены авиарейсы и наземное транспортное сообщение между странами и населенными пунктами. Сократился расход горючего. Все это привело к резкому снижению цен на нефть за последний месяц с 59 до 26 долл. за баррель. Учитывая то, что основным источником дохода России является экспорт энергоносителей, то данный обвал цен может привести к ухудшению экономической ситуации в стране. Украине такой расклад на руку, поскольку снижение мировых цен на нефть усилит эффект антироссийских санкций.

Коронавирус продемонстрировал неготовность большей части международного сообщества противостоять глобальным вызовам. Стремительное распространение коронавируса напоминает сценарий войны с применением биологического оружия, перед которым оказались бессильны правительства высокоразвитых стран. Количество смертей отдельных странах за пару месяцев превышает потери в многолетних войнах.



Источник: 112.ua