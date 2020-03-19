Падение цен на топливо на автозаправочных станциях (АЗС) составило до 50 коп./л. Об этом сообщается в ежедневном мониторинге "Консталтинговой группы А-95". Так, сеть AMIC, которая насчитывает 227 АЗС, опустила цену бензина и дизельного топлива на 50 коп./л. Сеть Glusco, насчитывающая 117 АЗС, снизила цены на все виды топлива на 20 коп/л.

"БРСМ-Нафта" (167 АЗС) уменьшила цену дизельного топлива (ДТ) на 10 коп./л, цена на бензин не изменялась.

Кроме того, цены понизили и региональные операторы: "Фактор" опустил стоимость бензинов на 30 коп./л, ДТ – на 50 коп./л. Green Wave ("Автотехсервис", 15 АЗС в Тернопольской области) – на 1,5 грн/л на все виды топлива.

Сообщается, что 20 марта средняя цена в стране на светлые нефтепродукты опустилась на 4 коп./л – до 23,35 грн/л на бензин А-95 – до 26,36 грн/л, на ДТ – до 25,72 грн/л.

Всего с 1 по 19 марта оптовые цены на ДТ снизились на 6% (на 1,2 грн/л) до 17,80 грн/л. На 6% на мелком опте подешевел бензин.

Причиной снижения стало падение цен на нефть на мировом рынке, при этом эта тенденция компенсировалась падением гривны.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины прогнозировал снижение цен на бензин и дизельное топливо на фоне 30%-ного обвала стоимости нефти, который стал сильнейшим с 1991 года.