И без короновируса весело. Минстат опубликовал цифры смертности в Укаине

В январе от гриппа и пневмонии в Украине погиб 621 человек

В январе 2020 года от гриппа и пневмонии в Украине умер 621 человек. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Всего за первый месяц года от различных заболеваний органов дыхания в стране скончались 1203 человека. При этом от туберкулеза в январе умерли 309 человек, от заболеваний, вызванных ВИЧ, - 295 человек.

При этом самые высокие показатели среди причин смерти украинцев в январе дали ишемическая болезни сердца (25053 случая), цереброваскулярные болезни (7122) и злокачественные новообразования (7040).

Несколько другие числа дают в Минздраве. За последнюю неделю в Украине зафиксированы три случая смерти в результате заболевания гриппом, а с начала эпидемического сезона - 66 умерших, сообщает это ведомство.

Напомним, в Украине со 2 по 8 марта ОРВИ заболели 220 932 человека, из них 66,4% - дети. Ранее сообщалось, что с начала эпидемического сезона на территории страны в результате осложнений гриппа умерли 63 человека. Отмечается, что это подтверждено методом полимеразной цепной реакции.