Из-за карантина остановили работу около 700 тысяч предпринимателей и малых предприятий, которые дают работу 4 млн человек – Торгово-промышленная палата Украины

Из-за карантина остановили работу около 600-700 тысяч предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, учреждений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек. Такую оценку озвучил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков в ток-шоу «Народ против» на телеканале «ЗИК», сообщает пресс-служба организации.

«Сегодня важно сохранить человеческие жизни. Но в нынешних условиях важно сохранить и малый бизнес. Важно не допустить банкротства и закрытия малого бизнеса. К счастью, в 95% случаев предприниматели могут договориться с владельцами арендованных помещений об условиях работы, потому что арендодатели и арендаторы взаимозависимы. Этому способствует, в том числе признание карантина форс-мажором на законодательном уровне. В тех случаях, когда стороны не могут договориться, торгово-промышленные палаты выдают сертификаты о факте форс-мажора, с которыми предприниматели могут защищать свои интересы в суде», – сказал Геннадий Чижиков.

Торгово-промышленная палата Украины инициировала ряд предложений по поддержке бизнеса. Три из них были учтены в законопроектах №3219 и №3220: на период карантина освобождение от уплаты ЕСВ, упразднение штрафов и пени за неуплату и неполную уплату этого налога, мораторий на проведение плановых проверок.

«Сейчас очень актуальный вопрос отсрочки по погашению банковских кредитов, выданных предпринимателям, неприменению штрафов и пени за задержку выплат. Для поиска решения необходим диалог банков и Национального банка. Торгово-промышленная палата будет вносить это предложение в готовящийся законопроект по комплексу более широких мер поддержки бизнеса», – добавил Геннадий Чижиков.

По данным Национального банка Украины, по состоянию на конец января 2020 года объём кредитного портфеля для МСБ составил 6,2 млрд. гривен. 44% кредитных средств предоставлены сроком до 1 года, 52% – сроком от 1 до 5 лет.