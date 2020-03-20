Лена и Тамара из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля во дворце Ватикана

в Facebook появилось без преувеличения потрясающее видео из папского рабочего кабинета в Ватикане. В ролике видно, что некто Лена и Тамара из Винницы (Украина) нацарапали свои имена под фреской Рафаэля Санти «Афинская школа».

12:19 Девушки из Украины выцарапали свои имена на фреске Рафаэля

Оказывается, в кабинет с шедевром искусства водят экскурсии – и некоторые туристы не могут удержаться от соблазна прикоснуться к вечности. Поэтому оставляют такие «графировки» с собственными именами и месторождениями на стенах. Лучше всего на видео просматривается надпись «Лена, Тамара, Винница» – но на стене есть следы наскальной письменности и других ценителей искусства.

Фреска Рафаэля признана одним из самых выдающихся произведений Ренессанса и выражает собой аллегорию одного из четырех главных занятий человека – философию (остальные три – богословие, поэзия и правосудие – реализованы в других фресках). Свою надпись Лена и Тамара сделали в 2015-м – то есть через полтысячелетия после создания фрески.

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