Маску в тон платья назвали новым уровнем коронавирусной моды после того, как президента Словакии Зузану Чапутову заметили в таком образе. На сочетание обратил внимание Telegram-канал, посвященный моде и стилю, Good morning, Karl!

21 марта члены нового правительства Словакии принесли присягу в медицинских масках и перчатках. Ситуация с коронавирусом вынудила принять меры предосторожности всех участников встречи: как новых министров европейской страны, так и президента Зузану Чапутову. При этом Чапутова подобрала маску в тон платья цвета маджента.

В этот же день лидер Словакии была замечена еще в одном платье, но уже винного цвета. Причем президент не нарушила ею же введенную модную традицию — она снова подобрала маску в тон. Некоторые пользователи Twitter похвалили образ главы Словакии, подчеркнув, что не стоит забывать о стиле во времена борьбы с вирусной инфекцией.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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