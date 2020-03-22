Почти полторы тысячи украинцев нарушили карантин вопреки угрозе тюрьмы

Почти полторы тысячи украинцев нарушили карантин, несмотря на угрозу штрафов и тюрьмы. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

С 18 марта в стране действует закон, предусматривающий административную ответственность за нарушение правил карантина и уголовное преследование за нарушение санитарных норм. По данным правоохранителей, составлено 1415 протоколов за нарушение карантина. Наибольшее число случаев выявлено в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Киевской областях.

Также заведено девять уголовных дел по статье 325 Уголовного кодекса Украины («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений»).

Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города

Отмечается, что за нарушениями следят около 15 тысяч полицейских и более 2 тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины.

По данным на 22 марта, на Украине выявлено 47 случаев заражения коронавирусом, из них 3 — смертельные. На всей территории страны был объявлен карантин, за его несоблюдение предусматривается уголовная ответственность. Принятые властями меры вызвали в крупнейших украинских городах транспортный коллапс. Общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 307 тысяч человек. 13 тысяч умерли, более 92,3 тысячи излечились.

источник