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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

В Хмельницком полицейские искусали своего начальника

Категория: Новости / Происшествия

В Хмельницком полицейские искусали своего начальника

Двум сотрудникам патрульной полиции в Житомирской области сообщили о подозрении в нанесении телесных повреждений коллеге. Как уточняет Госбюро расследований, пострадал непосредственный начальник правоохранителей, на которого напали инспектор отдела безопасности дорожного движения и вр.и.о. инспектора по связям с общественностью Управления патрульной полиции в Житомирской области.

Инцидент произошел еще в августе 2018 года. Упомянутый инспектор отдела дорожного движения длительное время не появлялся на работе. Тогда его начальник "прибыл вместе с коллегами в дом инспектора по связям с общественностью, где скрывался прогульщик". Но прогульщик оказался еще и дебоширом: он "напал на начальника отдела, ударил кулаком по голове, повалил на пол и начал душить". А искусала начальника вторая подозреваемая, когда полицейские пытались прекратить драку и надеть на инспектора наручники.

В ГБР отметили: в случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.


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