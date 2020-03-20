"Ежик Соник", "Плохие парни 3" и мультфильм "Вперед" выйдут онлайн раньше времени

В связи с карантином из-за пандемии коронавируса студии Paramount и Sony решили раньше выпустить онлайн два фильма "Ежик Соник" и "Плохие парни навсегда". А студия Disney выпустит мультфильм "Вперед".

Как стало известно, первые два фильма станут доступны на всех онлайн-платформах 31 марта. "Вперед" уже сейчас доступен на VOD, а с 3 апреля на стриминге.

Напомним, с 20-го числа зрители уже могут посмотреть в сети новые ленты от Universal ("Человек-невидимка", "Охота", "Тролли 2"), а 24 марта коллекцию пополнит и Warner Bros. ("Хищные птицы", "Джентльмены").

Как сообщалось ранее, из-за коронавируса девятый эпизод "Звездных войн" и "Холодное сердце-2" появились на цифровых платформах раньше времени.