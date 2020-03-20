Пенсионный фонд назвал условие выплаты пенсионерам одной тысячи гривен

Пенсионеры с пенсией менее пяти тысяч гривен могут рассчитывать на разовую доплату в размере одной тысячи гривен, которую уже анонсировали президент Владимир Зеленский и Минсоцполитики Украины, лишь в после того, как будут внесены изменения в госбюджет и бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ).



«Осуществление вышеуказанных выплат потребует внесения изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», а также внесение изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24.01.2020 N22 «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины» на 2020 год»,

- объяснили в фонде.В фонде также отметили, что по данным Государственного статистического наблюдения «Отчет о распределении пенсионеров по размерам назначенных месячных пенсий» по состоянию на начало текущего года численность лиц, размер пенсии которых не превышает 5 тыс. гривен, составлял 10 млн человек.Общая сумма расходов на выплату указанной категории пенсионеров единовременной выплаты в размере 1 тыс. гривен составит 10 млрд гривен.Как стало известно ранее, министр социальной политики Марина Лазебная пообещала своевременную выплату пенсий, автоматическое переоформление социальной помощи, а также рассказала, кто получит анонсированную доплату в размере 1000 гривен, кроме пенсионеров.