В Ивано-Франковске еще три человека заразились Covid-2019

В Ивано-Франковске подтвердили еще три случая заражения коронавирусом Covid-2019 – все заболевшие контактировали с 56-летней женщиной, которая ранее умерла от инфекции. Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в понедельник, 23 марта.

"Вчера вечером мы узнали о еще 3 дополнительных подтвержденных случаях коронавируса. В частности, эти три человека они из города Ивано-Франковска. Они являются контактными лицами женщины, умершей",

- отметил он.По словам Марцнкива, все заразившиеся в удовлетворительном состоянии, болезнь у них протекает в легкой форме. Председатель Ивано-Франковска подчеркнул, что в ближайшее время город получит 300 экспресс-тестов на коронавирус.

"В первую очередь их использовать в городских медицинских учреждениях для людей, которые поступают с пневмонией",

- сказал городской голова.