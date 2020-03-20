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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

"Барселона" предложила двух игроков и 70 млн евро за игрока "Интера", но "осталась с носом"

Категория: Новости / Спорт

"Барселона" предложила двух игроков и 70 млн евро за игрока "Интера", но "осталась с носом"

"Барселона" намерена приобрести по окончании сезона форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса. Каталонцы предложили за 22-летнего аргентинца 70 млн евро, а также хавбека Артуро Видаля и защитника Нелсона Семеду. Однако миланский клуб ответил отказом, сообщает журналист Николо Скира.

"Барселона" хочет подписать Лаутаро Мартинеса летом, он — первоочередная цель президента клуба, Хосепа Бартомеу. "Интер" отклонил первое предложение каталонцев по форварду, "сине-гранатовые" предлагали 70 миллионов евро, Артуро Видаля и Нельсона Семеду. Также, "Барселона" готова платить Мартинесу 10 миллионов евро в год. "Интер" хочет получить за аргентинца 111 миллионов евро",
 – написал у себя в Twitter Скира.
На счету 22-летнего Мартинеса 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за "Интер" в сезоне-2019/20.


Источник: СЕГОДНЯ



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