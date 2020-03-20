Трамп отправил Нацгвардию в помощь штатам, пострадавшим от коронавируса

Президент США Дональд Трамп признал штаты Нью-Йорк и Вашингтон зонами крупного бедствия, наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает CBS. Также рассматривается вопрос о признании зоной бедствия и штата Калифорния. В помощь пострадавшим штатам отправляются отряды Национальной гвардии.

"Штаты Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон уверены, что силы Национальной гвардии помогут эффективно бороться с данным кризисом. Мы подписали то (документы, – ред.), что должны были, это вступило в силу. Работаем с другими штатами. Правительство через Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) на сто процентов покроет расходы, связанные с размещением подразделений Национальной гвардии, чтобы остановить вирус",

"Я говорил со всеми тремя губернаторами, они рады тому, что мы сделаем. Это даст им максимум гибкости в задействовании гвардии в борьбе с вирусом, не беспокоясь о затратах",

– заявил Трамп в Белом доме.– добавил президент США.

В штате Нью-Йорк, который более остальных пострадал от коронавируса, по словам Трампа, будут построены четыре крупных медицинских пункта. Восемь медпунктов будут развернуты в Калифорнии в течение следующих 48 часов. В штате Вашингтон будут созданы семь дополнительных медицинских пунктов.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что с ростом смертности, количество больниц в штате должно удвоиться. Он также попросил больницы увеличить свою пропускную способность на 100%. Куомо подчеркнул, что штату может понадобиться 110 тыс. больничных коек, тогда как в настоящее время доступны лишь 53 тыс. коек.

На данный момент число погибших в штате от коронавируса составляет 114, что является наибольшим показателем в США. Губернатор Нью-Йорка считает, что многие жители штата не понимают всей серьезности ситуации и действуют соответствующе.

Кроме этого, администрация Трампа снова оказалась в центре скандала, связанного с распространением вируса. По данным Reuters, администрация президента США за несколько месяцев до вспышки в Китае ликвидировала ключевую позицию американского здравоохранения в Пекине, которая помогала с выявлением вспышек заболеваний в Китае.

Согласно источникам, американский эксперт и эпидемиолог, работающий в китайском агентстве по борьбе с болезнями, покинула свой пост июле.

"Если бы кто-то там был, чиновники общественного здравоохранения и правительства по всему миру могли бы действовать быстрее",

– говорит экс-сотрудник Центра по контролю и профилактике заболеваний США Бао-Пин Чжу.

Чжу и другие источники сообщают, что уволенные американский эксперт доктора Линда Квик инструктировала китайских полевых эпидемиологов, которые были направлены в эпицентры вспышек, чтобы помочь отследить, исследовать и локализовать заболевания.

Как сотрудник американского Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Квик была в идеальном положении, чтобы стать глазами и ушами СМИ, а также других стран во время вспышки коронавируса в Китае, и возможно, смогла предупредить о растущей угрозе неделями ранее, говорят источники.