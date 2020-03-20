Еще одну область Украины поразил коронавирус

Глава Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар заявил, что в области зафиксирован первый случай атипичного коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Есть первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования COVID-2019 в Черкасской области”,– сообщает он.
При этом Боднар уточнил, что пациент на данный момент находится в удовлетворительном состоянии.
“Он находится под постоянным наблюдением врачей инфекционного отделения Уманской городской больницы. Медики действуют согласно отработанному алгоритму Минздрава. Инфекционный бокс оснащен всем необходимым оборудованием”,– пояснил глава ОГА.
Также Роман Боднар добавил, что члены семьи пациента находятся под медицинским наблюдением.