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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Еще одну область Украины поразил коронавирус

Категория: Новости

Еще одну область Украины поразил коронавирус

Глава Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар заявил, что в области зафиксирован первый случай атипичного коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Есть первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования COVID-2019 в Черкасской области”,
 – сообщает он.

При этом Боднар уточнил, что пациент на данный момент находится в удовлетворительном состоянии.

“Он находится под постоянным наблюдением врачей инфекционного отделения Уманской городской больницы. Медики действуют согласно отработанному алгоритму Минздрава. Инфекционный бокс оснащен всем необходимым оборудованием”,
 – пояснил глава ОГА.

Также Роман Боднар добавил, что члены семьи пациента находятся под медицинским наблюдением.

 


Источник: БУКВЫ



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